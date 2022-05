Elizabeth Olsen dice que ha perdido papeles soñados desde que es Scarlet Witch

Cargando...

En la actualidad, Elizabeth Olsen es una de las actrices más populares, en gran parte por su papel de Scarlet Witch en el Universo cinemático de Marvel; sin embargo, no solo el éxito ha llegado a la vida de la actriz, también la frustración.

Sí, podríamos pensar que la carrera de Olsen está en su mejor momento y en gran parte es cierto. La artista interpreta a Wanda hace años y desde entonces no ha parado. Para ella ha sido todo un desafío y su contrato le ha impedido ser parte de proyectos soñados para ella.

Así lo confesó en una entrevista con The New York Times. Elizabeth Olsen dijo que lamentó mucho no haber podido estar en ‘The Lobster’, el filme nominado al Oscar en 2015.

Renunciar a papeles que realmente quería por interpretar un año más a Wanda, en algún momento, frustró a la artista.

"Empecé a sentirme frustrada", dijo Olsen. "Tenía esta seguridad laboral, pero estaba perdiendo estas piezas que sentía que eran más parte de mi ser. Y cuanto más me alejaba de eso, menos se me consideraba".

Es importante aclarar que no es que Elizabeth Olsen odie a Wanda y lo que ha logrado con ella. Su compromiso con el personaje es de hecho el culpable de que no haya podido trabajar en otras películas.

Ciertamente, la actriz desea que una película sobre Scarlet Witch tenga una historia contundente y que cuente con un punto de vista fuerte. Esto para cerrar por todo lo alto con esta etapa.

"Pero realmente tiene que ser una buena historia", afirmó. "Creo que estas películas son mejores cuando no se trata de crear contenido, sino de tener un punto de vista muy fuerte, no porque necesites tener un plan de tres películas".

Mientras el tiempo pasa, el rostro de Elizabeth Olsen toma más fuerza en el UCM, pero, desde el 2015 interpreta a Wanda. Sin duda, necesita tomar nuevos aires.