Marvel difunde nuevo avance de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" con más imágenes de Wanda y Strange Supreme

Después del éxito de "Spider-Man: Sin Camino A Casa", Marvel Studios se prepara para su primer largometraje del año; "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". La cinta, dirigida Sam Raimi, llegará a la pantalla en mayo.

Esta nueva película tendrá continuidad con varias cosas, una de ellas es lo que pasó en "Doctor Strange: Hechicero Supremo", en donde el amigo de Stephen, Barón Mordo (Chiwetel Ejiofor), decidió tomar otro camino después de su decepción ante Ancestral. Ahora parece que los viejos amigos deberán enfrentarse. Por otro lado, tenemos a Wanda, quien después de lo sucedido en "WandaVision" decidió vivir alejada de todo mientras sigue aprendiendo sobre su poder, reporta el portal Tomatazos.

Stephen conoce el poder de Wanda y sabe que ha estado trabajando para elevarlo aún más, por lo que ahora deberán unir fuerzas y magia. Finalmente están aquellos detalles que han hecho pensar a muchos en una conexión entre la película y la serie animada por la presencia de una versión más oscura del protagonista, así como la enorme criatura con tentáculos que parece estar poniendo a todos en peligro.

Entre estos rumores se ha escuchado que podríamos encontrarnos con diferentes variantes de algunos personajes que ya conocimos en fases anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel como Iron Man, supuestamente ahora interpretado por Tom Cruise, o Capitán América ahora en una versión malvada. También se ha presumido que la cinta se convertirá en la puerta que le abrirá el camino a todos los personajes que ahora le pertenecen a Disney como los X-Men, Los Cuatro Fantástico y Deadpool.