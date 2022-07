“Ella no hizo nada, ni me auxilió”, dijo la víctima durante la audiencia de la tercera implicada

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este jueves la justicia determinó otorgar arresto domiciliario a la tercera implicada en la agresión a una joven al interior de un taxi. Durante la audiencia virtual la víctima habló sobre lo ocurrido la madrugada del 18 de junio en la ciudad de Santa Cruz.

"Ella no hizo nada, ni me auxilió, ni llamó a alguien para que me pueda auxiliar, indicando que estaba asustada por el estado de Matthew, que fue la persona que principalmente me agredió", dijo la joven agredida.

La víctima ratificó su confianza en la justicia y que espera se determine el grado de responsabilidad de todas las personas implicadas.

"En las imágenes se ve que ella está agarrada de la mano de matthew, no la veo asustada, como para que no haya podido prestarme socorro, no tiene sentido", añadió.

Camila deberá pagar una fianza de Bs 5 mil, tendrá que presentarse una vez a la semana ante la Fiscalía y no debe acercarse a los otros imputados.