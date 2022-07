Embarazada madruga desde el lunes para poder alcanzar a una ficha en el Salomón Klein

Cochabamba, Bolivia

Una joven embarazada ha madrugado todos los días desde el lunes, junto a su madre, para poder conseguir una de las cinco fichas que se reparten diariamente en el hospital Salomón Klein, ubicado en la Av. Villazón de Cochabamba.

Ellas buscan ser atendidas en la especialidad de ecografía. Sin embargo, hasta ahora no lo han podido lograr.

"Desde el lunes vengo a Emergencias, donde la atendieron y me dijeron que tiene que estar sangrando para que le atiendan. Me pidieron ecografía y no me atienden hasta ahora. Dicen que la doctora está de baja. Apenas a cinco atienden por día, que atiendan a una o dos personas más, que den más fichas. Mi hija está mal", denunció la madre de la paciente.