En Austria obligarán a mayores de 18 años a vacunarse

Austria

El Gobierno austríaco ha anunciado este domingo que a partir del 1 de febrero se aplicará la vacuna obligatoria contra el coronavirus para todos los residentes mayores de 18 años de edad, es decir, para unos 7,4 de los 8,9 millones de habitantes del país centroeuropeo. Tras una fase inicial de transición e información, la policía austríaca empezará el 16 de marzo a realizar controles aleatorios sobre el estatus de vacunación de las personas.

A partir de ese momento, los residentes en Austria no vacunados podrán ser multas de 600 euros. Si el ciudadano persiste en su intención de no inmunizarse, la sanción puede escalar hasta 3.600 euros al año, pero no implicará la posibilidad de entrar en la cárcel.

Las autoridades enviarán una carta recordatoria a todas las personas no vacunadas, según la ley que establece la vacunación obligatoria. De ignorar esta misiva se impondrá una cita obligatoria para vacunarse, y en caso de ignorar a las autoridades, se aplicará de forma automática la multa.

“Como estaba previsto, vamos a hacer que la vacunación sea obligatoria a principios de febrero” para los adultos, ha indicado en rueda de prensa este domingo el conservador Karl Nehammer, canciller federal de Austria. “Es un proyecto sensible” pero “conforme a la Constitución”, ha insistido Nehammer. Está prevista una “fase de adaptación” para los más reticentes al pinchazo “hasta mediados de marzo”, ha agregado. “Después, se efectuarán controles” y no estar vacunado constituirá un “delito” con “sanciones”.

El sábado, unas 27 mil personas se manifestaron en la capital austriaca contra la medida, alegando que va contra las libertades individuales. El gobierno austriaco dispone de una amplia mayoría en el Parlamento: además de los conservadores y los ecologistas, los líderes de los partidos socialdemócrata y liberal apoyan el texto. Solo la extrema derecha se opone.

Según indican los datos del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), en Austria se ha vacunado con la pauta completa el 80,8% de la población mayor de edad, en línea con la media de la Unión Europea (80,4%). Sin embargo, es una tasa menor que la de otros países, como Portugal (93,3%), Dinamarca (90,8%) o España (85,8%). Desde el estallido de la pandemia, el coronavirus ha causado casi 14 mil muertos en Austria.

Las autoridades anunciaron este domingo más de 15.400 nuevas infecciones por coronavirus en las últimas 24 horas, el nivel más alto hasta ahora para un domingo. Pese a la fuerte subida de los contagios en la última semana, debido a la variante ómicron, la presión hospitalaria, en particular en las unidades de cuidados intensivos, sigue con tendencia a la baja en Austria.