En Brasil, voluntarios para prueba de vacuna esperan salvar vidas

SAO PAULO, (Reuters) - Desde médicos cansados de ver morir a pacientes hasta familiares que perdieron a sus seres queridos, miles de brasileños se han ofrecido como voluntarios para los ensayos de la vacuna COVID en uno de los países más afectados del mundo con la esperanza de que su heroísmo silencioso salve vidas.

El país más grande de América Latina se ha convertido en un importante campo de pruebas para las vacunas debido a la escala del brote, que ha visto a más de 7,3 millones de personas infectadas y más de 180.000 muertas por el coronavirus. Denise Abranches, de 47 años, coordinadora de odontología en un hospital de Sao Paulo, fue la primera voluntaria fuera de Gran Bretaña en recibir la vacuna de prueba de AstraZeneca Plc.

"Fui testigo de muchas muertes solitarias aquí: pacientes que no podían despedirse de sus parientes; parientes que no podían despedirse de sus seres queridos. Cuando llegó el ensayo de la vacuna, me uní de inmediato", dijo a Reuters.