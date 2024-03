¡En plena trasmisión en vivo! Un guardia cayó dentro de un alcantarillado en La Paz

La Paz, Bolivia

Mientras el equipo de Notivisión visitaba el mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, para mostrarle la variedad de flores que se ofertan en el lugar, un accidente ocurrió frente a nuestras cámaras, un guardia de seguridad cayó al interior de un alcantarillado.

Las comerciantes alertaron a nuestro presentador Héctor Uriarte del incidente y le pidieron ayuda para sacar al hombre que cayó.

Sosteniéndolo de los brazos y con la ayuda de las comerciantes, finalmente lograron sacar al guardia.

“Toda mi mano, mis pies me duelen, estaba tapado con cartón, pensé que era paso y me he entrado ahí, como así lo van a tapar eso”, dijo el guardia mientras mostraba signos de dolor por el golpe de la caída.