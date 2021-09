Enrique Guzmán arremete contra su nieta Frida Sofía asegurando que está loca

Cargando...

Hace unos meses Frida Sofía interpuso una demanda contra su abuelo, Enrique Guzmán, asurando que abusó de ella cuando era una niña, hoy por hoy, la pelea entre ambos continúa. El cantante indicó que sus intenciones no son meter presa a su nieta sino a una clínica psiquiátrica, donde puedan tratar su desvarío.

Enrique Guzmán dijo que su nieta no ha ratificado la denuncia en su contra, algo que cree se debe a que no tiene pruebas para probar lo que dice.

“Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá”.

Por su parte Enrique también demandó a Frida Sofía, señalando que no desea que su nieta vaya a la cárcel, sino a una clínica psiquiátrica ya que considera que no está bien mentalmente.

“Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo: 'Voy a acabar con Alejandra y con la familia', incluyéndome a mí (…), no sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad”.

En cuanto le preguntaron cómo se encuentra Alejandra, el cantante dijo que está bien y que es mucho más fuerte que él.

“Frida es la única hija que tuvo Alejandra y la perdió, pero se ha hecho de una coraza que yo no puedo. Ella un día me dijo 'yo ya no quiero saber nada'. Estaba yo contra la pared, pero Alejandra me dijo 'papá haz lo que tengas qué hacer, te doy permiso de hacer las cosas que creo que debes hacer contra Frida'. No hay nada que me moleste más que lo me está pasando porque es mi nieta”.