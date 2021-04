Frida Sofía hija de Alejandra Guzmán reveló que su abuelo abusó de ella cuando era pequeña

Un nuevo escándalo se desata tras las fuertes revelaciones que giran en torno a Enrique Guzmán, un reconocido cantante mexicano, quien durante los años 60 fue uno de los cantantes más populares de México. Primero como vocalista de Los Teens Pops y hoy amasa una carrera como uno de los “grandes del rock”.

Frida Sofía su nieta fue quien alzó la voz contra el cantante tras acusarlo de abuso infantil desde que la joven, hoy de 29 años, solo tenía cinco años de edad. En una profunda entrevista, reveló que su propio abuelo “la manoseaba”.

En conversación con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión, la hija de Alejandra Guzmán y nieta de Enrique, comenzó contando sobre la traición que sentido por parte de su mamá, su tío, de Michelle Salas y de su abuelo, entre otros.

“Traición tras traición, mentira tras mentira de muchas personas”, es lo que Frida Sofía cuenta que ha vivido al lado de su familia, agregando que por esa razón “los mandé a todos a la fregada” y hoy no tiene contacto con ellos.

Sin embargo, las revelaciones más crudas llegaron al referirse a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, a quien no dudó en describir como un hombre muy abusivo y “muy asqueroso”.

“Era un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó. Lo odio”, dijo Frida Sofía.