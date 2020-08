Entre el amor y el odio Belinda festeja su cumple con Christian Nodal

Cargando...

México

Recientemente se viralizó la supuesta ruptura de la pareja del momento, Belinda y Christian Nodal, pero sin duda alguna fue un malentendido ya que se los ha visto en pleno romance para festejar el cumpleaños de ella. Y es que este sábado 15 de agosto la intérprete de Amor a primera vista cumplió 28 años, por lo que los mensajes románticos entre ambos en redes sociales no faltaron.

Según pudo verse en sus respectivas historias de Instagram, Belinda y Nodal estuvieron juntos para festejar tan importante fecha. Christian incluso empujó levemente el rostro de Belinda hacia el pastel y se dieron un tierno beso que compartieron con sus seguidores.

Nodal escribió un tierno mensaje: "¡Feliz cumpleaños mi vida! Te amo. Ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos para disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces”.

Contrario a lo que ocurría al inicio del romance, cuando Belinda no se mostraba tan cariñosa y expresiva con su compañero de set, con el paso de los días ha ido expresando más abiertamente sus sentimientos. Así que después de recibir la romántica felicitación de Nodal, le respondió:

Cargando...

“¡Te amo mi loquito! ¡Gracias por mi primer cumple juntos!”.

El romance entre Belinda y Nodal sin duda ha revolucionado al mundo del entretenimiento en México, tanto por la manera en que se dio a conocer como por su desarrollo. Fue Nodal quien sorprendió al publicar en Instagram stories unas fotografías junto a Belinda y la frase “te amo”.

El amor de los “coaches” nació en el trabajo y hoy por hoy ambos han expuesto ese gran amor que se tienen. Además, para descartar cualquier truco publicitario detrás de la relación, la pareja ha concedido varias entrevistas dando detalles de su romance. El hecho ha resultado más sorprendente sobre todo porque Belinda solía ser sumamente hermética respecto de su vida privada.

Sin embargo, como dijo Belinda “tengo más de 10 años que no había llegado a mi vida un hombre digno de mi amor, de mi corazón, y puedo asegurarte que Christian lo es, ése es el motivo por lo que ambos decidimos hablarlo”.

Acerca de la diferencia de edades, un asunto que se manejó desde un inicio, ya que Nodal recién este año cumplió 21, Belinda aclaró que no es algo que les interese y de paso dijo que nació en 1992 y no en 1989, como se había manejado hasta ahora, por lo que llegó a los 28 años.

Cargando...

“En lo absoluto nos importa la diferencia de edades”, dijo sobre su romance con Nodal. “Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”.

Desde hace unos días los nombres de ambos volvieron a ser tendencia luego de que Nodal borrara el video que tenía junto a ella en Instagram y que dejaran de seguirse. Se pensó que la pareja había decidido poner punto final a su breve romance, pero horas después reapareció el clip en la red social de Christian y se aclaró que todo habia sido un malentendido.