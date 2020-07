Alejandra Ávalos cree que Belinda usa imitadora para que grabe por ella

Cargando...

Alejandra Ávalos ha hablado con los medios y dice estar segura de que Belinda usa una doble en La Voz y eso le parece muy extraño y poco profesional.

"Soy muy observadora, Gabo. Yo me fijo enormemente en todo lo que veo, lo que me transfiere. Yo comencé a entrar en esta polémica porque muchas personas del chacaleo comenzaron a ver lo mismo que yo”.

Todo comenzó, porque, de acuerdo con la actriz, alguien subió una fotografía, un video, y como que decían, oye, se ve rara, no es ella, entonces Alejandra dijo, pues no, no es ella.



De acuerdo con Alejandra Ávalos, la producción se prestó a que la intérprete de Ni Freud ni tu Mamá utilizara una doble en el show… pero ahora lo duda.

Alejandra Ávalos pidió a los medios de comunicación indagar sobre el tema:

"Fue un programa muy editado, pero yo tuve esa noción de que, lo que corresponde es que los periodistas hagan su ejercicio de investigación al respecto."

Los periodistas concordaron con Ávalos en que Belinda parecía todo menos Belinda, pero creen que la mala iluminación pudo jugar un papel importante, además de que los arreglitos estéticos que se ha hecho, pueden dar la impresión de que luce distinta.