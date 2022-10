Envían a la cárcel al hombre que prendió fuego a su pareja tras una discusión

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La justicia determinó enviar con detención preventiva al penal de Palmasola a Ernesto Daniel Vallejos Valencia, de 23 años, quien roció con alcohol y le prendió fuego a su pareja dejándola con quemaduras en el 30% de su cuerpo.

El sujeto fue imputado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Recordemos que el hecho se registró en el municipio de Comarapa y la víctima tuvo que ser trasladad hasta la capital cruceña ante la gravedad de sus heridas.

Según las investigaciones, el suceso se registró la madrugada del miércoles 12 de octubre, tras una discusión al calor de las bebidas alcohólicas. El sujeto la golpeó y le prendió fuego, provocándole quemaduras de hasta tercer grado, su espalda es la parte más afectada.

“Peleábamos y todo, me amenazó, pero nunca pensé que él me llegará hacer esto, alcohol me roció y me prendió fuego”, contó a RED UNO la víctima.

