“Me revolcaba en la tierra y no se apagaba el fuego, todo mi cuerpo era ardiendo”: Mujer quemada por su pareja

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Peleábamos y todo, me amenazó, pero nunca pensé que él me llegará hacer esto, alcohol me roció y me prendió fuego”, contó a RED UNO Muriel Espinoza Sinaí de 24 años. “Tengo miedo de que me vuelva a hacer esto, solo pido justicia”, añadió.

El agresor fue identificado como Ernesto Daniel, fue aprehendido luego de un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Comarapa.

Recordemos que, el violento suceso se produjo mientras la pareja consumía bebidas alcohólicas, luego discutieron, el sujeto la golpeó y luego la roció con alcohol y le prendió fuego, su espalda es la parte más afectada de su cuerpo . El intento de feminicidio se registró la madrugada del miércoles, 12 de octubre, en Comarapa, en el departamento de Santa Cruz.

La Policía se encuentra realizando las investigaciones para esclarecer los hechos. Sus familiares señalaron que Muriel es víctima de maltrato y que la madrugada del miércoles no solo le prendió fuego también la flageló.

“Me revolcaba en la tierra mami y no se apagaba el fuego, todo mi cuerpo era ardiendo, cómo me quemaba en viva, cómo me dolía”, dijo la madre de la mujer atacada por su marido en Comarapa, por sus graves quemaduras fue trasladada hasta un hospital público de Santa Cruz.