“Era mi única hija, recién estaba empezando a vivir”: Padre de menor ahogada en un paseo escolar

Tarija, Bolivia

Un adolescente de 13 años de edad falleció ahogada en una poza en la zona de San Andrés, Tarija, cuando participaba de un paseo escolar por el Día del Estudiante y el inició de la primavera junto a sus compañeros del colegio. El trágico hecho ocurrió ayer, miércoles 21 de septiembre.

El papá de la menor denunció que la actividad no fue consensuada con la junta de padres de familia y que al momento del hecho no habrían estado en el lugar los profesores supervisando a los estudiantes porque se encontraban realizando otra actividad separada de los alumnos. Asimismo, señaló que los primeros auxilios para atender a su hija no fueron inmediatos.

Según el hombre el accidente habría ocurrido antes de las 15:00, pero se enteraron a través de la llamada de un pariente y no así por parte de los responsables de la actividad.

“Recibimos una llamada por parte de un familiar cerca de las 15:00 en la cual nos indican que había pasado un accidente con mi hija y no nos detallaron sobre qué es lo que había pasado y solo nos dicen que nos dirijamos directamente al hospital San Juan de Dios, hasta donde llegamos y ahí nos dicen que iba a llegar una ambulancia”, contó el padre de la menor fallecida.

“Entonces yo insistí en llamar y hablé con una señora de nombre “Celia”, quien me dice que mi hija se encontraba en el centro de salud de San Andrés recibiendo atención sin darme ninguna razón de cómo se encontraba, por lo que me dirigí hasta allá y recién llegaba la ambulancia y no había ningún profesor ni el director en el lugar”, agregó.

“Era mi única hija, recién estaba empezando a vivir”, relató entre lágrimas el padre.

En tanto, la Policía Boliviana tras conocer la declaración del padre inició investigaciones para establecer las causas y responsabilidades por la muerte de la adolescente.