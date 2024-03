Es el Día del Trabajador de Aseo: felicita a los que dejan limpias las calles de tu ciudad

Bolivia

Este viernes 15 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Trabajadora y del Trabajador en Aseo Urbano y Relleno Sanitario, una labor bastante sacrificada que se realiza durante la madrugada, mientras todos duermen.

Este grupo de personas, diariamente recorren las calles con sus escobas y cochecitos, y dejan limpia la ciudad, sin importar que exista lluvia, vientos o granizo.

Y en este día también queremos reconocer su sacrificada labor, y la mejor forma de agradecerles por el trabajo que hacen, es dejando las calles limpias, y colocando la basura en el basurero.

En la ciudad de Cochabamba, la Empresa de Aseo cuenta con 720 trabajadores, entre varones y mujeres, quienes también se sacrifican para poder llevar el pan del día hasta sus hogares.

“Es un trabajo sumamente sacrificado, para nosotros no importa si hay inclemencias del tiempo, llueva o no, estamos en las calles, sirviendo a la población, los 365 días del año, y ese trabajo a veces no es reconocido por algún sector de la población, pero nos debemos a nuestra ciudadanía y hacemos nuestro mejor esfuerzo”, añadió el trabajador.