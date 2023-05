Escuche el revelador audio que un feminicida envió a su hijo: “Me volví loco”

En un acto de violencia sin precedentes, German Herrera, de 43 años de edad, se encuentra prófugo de la justicia luego de acabar con la vida de su esposa Arminda Vallejos Grageda, de 39 años. El trágico suceso ocurrió en el municipio de Pailón en la madrugada del pasado martes 23, cuando Herrera atacó a su esposa con un hacha en un acceso de celos enfermizos.

La impactante historia toma un giro aún más escalofriante cuando se reveló que el presunto feminicida se puso en contacto con uno de sus hijos a través de una llamada telefónica, confesando su terrible crimen y expresando su confusión y remordimiento.

“Hijo, me volví loco parece, te cuento que golpeé a tu mamá en la tardecida cuando fui a Pailón. La vi sentada con 'negro' en la tienda y por esa razón, la rabia no me pasaba y fui a golpearla, no sé qué hice ahora”, relató el hombre en la grabación.