Especialista: El 75% de la población habita en las ciudades

De acuerdo con el investigador Carlos Hugo Molina, los datos del Censo de Población y Vivienda de 2012 muestran que el 75% de la población vive en las ciudades y ese dato no se lo ve reflejado en el padrón electoral. A decir de Molina, el nuevo censo podría evidenciar que en las elecciones pasadas existieron votos en lugares donde posiblemente no hay habitantes.

“El 75% de la población vive en las ciudades, no es lo que expresa el padrón electoral, estamos frente a un volumen inflado en las áreas rurales y una presencia electoral controlada por el MAS, tiene nombre y apellido, que el rato que pongan en evidencia dónde vive la población va a dejar en claro que donde estaban votando no hay la posibilidad de que estén votando porque no vive gente”, aseguró.