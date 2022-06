Esposa de policía asesinado en Porongo clamó de rodillas por justicia

Santa Cruz, Bolivia

La esposa de uno de los policías asesinados en el municipio de Porongo, se arrodilló ante el juez y le pidió que se haga justicia por la muerte de su esposo.

Pido justicia, por favor señor juez. Me arrodillo ante usted, así como el suplico por su vida, que no lo maten ahora yo me pongo ante usted”. dijo entre lagrimas la mujer.