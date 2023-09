"Estaba recogiendo pasto y el fuego la atrapó": Vecinos la rescataron y apagaron el incendio

La Paz, Bolivia

La tarde este domingo, se registró un incendio de magnitud en la zona de Alto Valle Pacasa, en La Paz, que afectó varias hectáreas de vegetación seca. Además, cuando se estaba apagando el fuego, descubrieron que una mujer estaba en el lugar.

La víctima quedó con quemaduras en el 50% del cuerpo. Cuando la encontraron, alcanzó a contar que vivía en una zona cercana, que tenía 30 años, además que estaba recogiendo pasto cuando la atrapó el fuego.

"El fuego estaba ardiendo. No sabíamos que había personas ahí. La señorita no es de la zona, no sé cómo llegó ahí porque es una pendiente y no se puede pasar", comentó una vecina.