"Estaban llorando desconsoladamente": Cuatro hermanitos fueron dejados sin comida y encerrados

El Alto, Bolivia

Cuatro niños fueron dejados encerrados y sin comida durante todo el día por su propia madre. Los menores fueron rescatados por personal municipal tras la denuncia de los vecinos. Sucedió en la ciudad de El Alto.

Los pequeños tienen 7, 5, 3 y 1 año de edad y fueron encontrados llorando desconsoladamente dentro de una habitación de la que no podían salir. Personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia los rescató y trasladó a un centro de acogida.

"La vecina se alertó por el llanto. Hemos ingresado con la policía y la autorización de los dueños de casa. No había ningún tipo de alimento que los pequeños puedan ingerir. Estaban más de 12 horas en descuido y sin alimentos, encerrados en un cuarto" , informó el jefe de la Unidad de Atención Integral a la Familia, Cristian Chipana.

Además, según el informe, no es la primera que estos niños eran abandonados en estas condiciones.

"La vecina refiere que no sería la primera vez que la progenitora los deja en esta situación. Uno de los pequeños contó que ayer su madre también se salió a mediodía y no regresó hasta la noche", agregó