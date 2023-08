"Estaré tranquila 120 días": Detención preventiva para el hombre que agredió brutalmente a su expareja

Santa Cruz, Bolivia

Este martes, el hombre de 31 años acusado de agredir brutalmente a su expareja, fue enviado a la cárcel con detención preventiva. Su exconcubina terminó con una severa lesión en el ojo, el hecho sucedió en la zona del Plan Tres Mil.

Durante audiencia cautelar, la justicia determinó enviarlo al penal de Palmasola por 120 días, la víctima que fue estrangulada y golpeada en plena vía pública, requerirá una intervención quirúrgica debido a la lesión que presenta en el lagrimal (ojo izquierdo).

“Por lo menos estaré tranquila por 120 días, porque puede salir y volverme a golpear, incluso a mi familia. Siempre me lo dijo, no le importa quien sea, va ir contra todos (…)yo salía de la mi casa nos encontramos en la esquina, discutimos, solo recuerdo que me golpeó en la cara y luego perdí el conocimiento”, contó la víctima.