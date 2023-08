"La siguió, golpeó e intentó matarla", dijo angustiada la hermana de la víctima

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un hecho de violencia se registró en la zona del Plan Tres Mil, una mujer fue brutalmente agredida por su expareja sentimental. La víctima fue internada de emergencia en el Hospital “Los Pocitos”.

“Mi hermana fue agredida por su expareja, llevan más de tres años separados. Él la vio salir sola de mi casa, la siguió y trajo a la cancha para golpearla. Hay vecinos y testigos que presenciaron la agresión”, contó la hermana.

Al agresor no le importó agredir a su ex concubina en plena vía pública, no le bastó con propinarle una paliza, intentó estrangularla. La mujer terminó con una seria lesión en el ojo izquierdo, que requiere una cirugía.

“Mi hermana no pudo defenderse, lo que él quería hacer era matarla, mientras la estrangulaba le daba golpes. Ella está internada, tienen que hacer una cirugía porque es justamente en el lado del lagrimal, lo tiene el ojo horrible”, declaró.

La mujer agredida tiene cuatro hijos y ahora la familia pide que el agresor sea enviado a la cárcel, porque temen represalias. Al momento el sujeto fue aprehendido por la policía y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

“Realmente el hombre es un peligro, queremos que le den la pena máxima, porque mi hermana está con miedo, no solamente ella, sino toda la familia”, añadió la familiar.

Cargando...