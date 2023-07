“No me arrepiento”, joven agredió brutalmente a su madre por una supuesta deuda

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un hecho escalofriante tuvo lugar en la avenida Piraí, de Santa Cruz, hasta donde la Policía se movilizó para aprehender a un joven acusado de agredir brutalmente a su propia madre.

La mujer quedó inconsciente a causa de las agresiones de parte de su hijo, quien le reclamaba una supuesta deuda. Vecinos, indignados por la situación, se abalanzaron contra el hombre y lo sometieron a golpes para evitar que se de a la fuga.

En las impactantes imágenes capturadas, se puede observar al joven con el rostro ensangrentado.

En una breve declaración frente a la prensa, el acusado no mostró señales de arrepentimiento y negó estar bajo la influencia del alcohol. Afirmó que la discusión con su madre se originó por una deuda de dinero que ella tenía con él y que no lamentaba sus acciones en lo absoluto.

"Discutimos por un dinero que ella me debía. No me arrepiento”, dijo.

Según los vecinos, el hombre la agredió a su progenitora con un palo, además tenía un cuchillo en sus manos.

La víctima, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, fue trasladada de inmediato a un centro médico cercano para recibir atención médica.