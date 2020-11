Evo analizó tres opciones antes de anunciar su renuncia

La PAZ

El expresidente Evo Morales compartió con la cadena inglesa BBC detalles inéditos sobre los días en que renunció al cargo, revelando que analizó tres posibilidades diferentes a la renuncia que emitió en 2019: Una de ellas fue la de sumarse a las protestas emprendidas por su partido en La Paz; la segunda, adentrarse en el monte para resistir desde el Chapare y la tercera, la de tomar una división del Ejército para retener el poder.

Morales salió del poder luego del informe emitido por la Organización de Estados Americanos (OEA) en que se advirtió que se vislumbraba una "manipulación dolosa" de los resultados de las elecciones generales de 2019. Un año después, Evo Morales retornó al país para instalarse en el Chapare, después de pasar casi un año refugiado en Buenos Aires.

Según el articulo de la BBC, el líder del MAS pensó "plegarse a las protestas de masistas en La Paz, instalarse monte adentro y desplegar una especie de foco de resistencia rural desde la zona cocalera y hasta llegó a pensar en tomar el control de la Novena División del Ejército".

"Yo quería enfrentar esto con el pueblo, pero sólo uno de mi equipo me respaldó, hasta el vicepresidente (Álvaro García Linera) me dijo que no. Me decían que si acaban con Evo, acaban con este proceso", declaró Morales en entrevista con el medio británico.