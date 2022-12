Evo le pide a Del Castillo que por favor le devuelva su celular

Cargando...

El jefe del MAS, Evo Morales, pidió al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que por favor le devuelva el celular que le fue robado en un acto político hace varias semanas en el municipio de La Guardia, en Santa Cruz.

“Quiero aprovechar en días de Navidad, por favor ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, devuélvamelo mi celular. No vas a encontrar nada, solo que puede montar algo”, dijo Morales.

Según el dirigente cocalero, no hay nada en el celular que pueda ser usado para incriminarlo en algún delito; sin embargo, teme que el teléfono sea usado por el ministro para montar algún hecho para perjudicarlo.

Morales recordó que cuando le robaron el celular, él estaba junto al ministro Del Castillo en el evento político, por lo tanto, lo acusó de ser cómplice del robo.

Además, comentó que hace meses un miembro del equipo de seguridad del ministro le reveló que el celular está en manos de la autoridad.

“Hace meses me dijo un oficial del equipo de seguridad del ministro, me dijo el ministro tiene tu celular, no se identificó, no creía”, relató.