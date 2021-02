Evo llega a El Alto para reforzar candidatura de Maquera

La mañana de este martes y liderando una caravana organizada por partidarios de el Movimiento Al Socialismo, Evo Morales llegó a la ciudad de El Alto para reforzar la campaña de Zacarías Maquera.

“Yo como Presidente con la alcaldesa intente trabajar, no se puede trabajar, con la derecha no se puede trabajar, solo piensan en ellos (…) El pueblo alteño no puede perder cinco años más”, aseveró el expresidente Evo Morales a tiempo aseverar que Maquera será la nueva autoridad edil en El Alto.