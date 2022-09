Evo Morales denuncia la existencia de un 'plan negro' para desprestigiarlo y que habría militares involucrados

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este miércoles, el expresidente Evo Morales denunció la existencia de un supuesto 'plan negro' contra él, en el que estarían involucrados militares. Aseguró que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, tiene conocimiento de este tema.

Así, mostró papeles en los que habría indicaciones estrictas para hacerle seguimiento a él y a sus allegados.

"Hay un plan negro hecho en la Escuela de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, una planificación. Si quieren investiguen a los miembros de las Fuerzas Armadas, hay patriotas. Yo no hago nada, automáticamente me hacen llegar: 'Evo, te están haciendo esto", dijo.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) dijo que este plan incluye acciones de desprestigio en su contra, incluyendo narcotráfico, marchas, viajes, entrevistas, temas de corrupción, ilícitos. Esto también en relación con los senadores Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez, además del diputado Gualberto Arispe. Además, indicó "que se movilizarán utilizando a la gente".

Añadió que ya conocía de este plan, pero prefirió guardar silencio.

Respecto al caso 'Audios", cuando Morales presentó grabaciones de llamadas del momento en que autoridades del gobierno ordenaron abandonaron una operación anti narcotráfico, comentó que teme reunirse con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

En ese sentido, reiteró que la autoridad lo convocó para dialogar, a través de una funcionaria del ministerio.

"Me dijo: 'mi jefe, mi ministro quiere reunirse en privado contigo'. Yo dije que hay que ver, que si quieren, me reúno con el presidente", agregó.

Luego, detalló que recibió más llamadas y mensajes de Del Castillo, mostrando registro del mes de abril de su celular y de la persona encargada de comunicación.

Apuntó a una persecución en su contra por develar los audios y que se lo intentó relacionar con el Coronel Dávila.

"Habían instruido, no me dijeron quién, pero debe ser el ahora excomandante o el ministro de Gobierno , (investigar) qué contacto tenía Evo con el coronel Dávila", afirmó.

Finalmente, desmintió las declaraciones de Henry Nina, pues aseguró que el presidente de la ABC sí buscó reunirse con él, pero, según el expresidente, no se reunirá con corruptos. Del mismo, recordó que él ya había advertido tiempo atrás sobre presuntos hechos de corrupción y coimas en la empresa.

"Se me acercó una señora que no conocía y me dice que Henry Nina quería hablar de forma reservada conmigo. La respuesta fue que no hablo con corruptos. Le pregunté dónde trabajaba y respondió que en ABC, entonces le dije que sabía y ella asintió con la cabeza, nada más. Escuché decir que Henry Nina, que no sé si sigue siendo hermano o no, negando eso", refirió.