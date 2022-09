Evo: "Murillo me ha investigado, no ha encontrado nada ¿ahora Lima me va investigar?"

Cargando...

El expresidente de Bolivia y actual líder nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró que el ‘plan negro’ está en plena ejecución luego de que el ministro de Justicia, Iván Lima, informara que se investigan cinco contratos con vicios de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que corresponden a la gestión del exmandatario, reportó la agencia ANF.

“Está en plena ejecución el ‘plan negro’. Solamente agarrándonos de los recortes de periódicos, la semana pasada (una nota) textualmente titula: ‘Lima admite irregularidades en la ABC e investigan cinco contratos de Evo’. Lo más sobresaliente (…), va a investigar a una comisión y a una persona que vendió facturas; y no investiga al gerente o presidente de la ABC, pero investiga a Evo Morales. Ese es el ‘plan negro’”, sostuvo el expresidente la mañana de este domingo en su programa “Evo es Pueblo, líder de los humildes”, que se transmite todos los domingos por radio Kawsachun Coca.

Morales impulsó la denuncia del diputado de su partido Héctor Arce sobre la corrupción al interior de la ABC por una presunta coima millonaria para favorecer a una empresa china con la adjudicación de un proyecto carretero en Chuquisaca. En las últimas semanas, reforzó su denuncia y pidió investigar al presidente de la ABC.

El jueves pasado, el ministro de Justicia ofreció una conferencia de prensa donde informó que la cuestionada constructora china también se adjudicó cinco contratos durante el gobierno de Morales, estos están siendo investigados.

“Antes han trabajado en otras cinco carreteras en Bolivia. No son en el gobierno del presidente (Luis) Arce, son en el gobierno del expresidente Evo Morales. Es algo que está en proceso de investigación y, lo mismo que ahora, vamos a hacer una conferencia sobre las mismas porque también vemos que esta empresa no es la primera vez que asume estas actitudes irregulares”, precisó Lima.

En este contexto, Morales recordó que, durante el gobierno de Jeanine Áñez, el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, habría ordenado investigarlo e implicarlo en casos de narcotráfico y corrupción, pero no encontraron nada en su contra durante todo un año.

“Sólo quiero decir, que investiguen pues. Murillo me ha investigado, no ha encontrado nada. ¿Ahora Lima me va investigar?”, sostuvo el jefe del MAS.

La exautoridad explicó que en el tema de adjudicaciones en la ABC existen comisiones, directores departamentales, nacionales que son responsables de conducir las contrataciones, pero no se los menciona.

“Desde el momento que escuché su conferencia, (dije) ya este plan está bien planificado para proteger a la verdadera corrupción”, sentenció Morales.

Luego, comentó que no se toca a los de arriba, se declaró preocupado y extrañado por este hecho pues la comisión solo investiga a la persona que vendió facturas, supuestamente, pero “eso viene desde arriba; eso no se toca. Estoy casi seguro, ojalá no sea, es para proteger la corrupción, que se quede ahí abajito y no salpicar a otros”, afirmó.