Evo reveló que el juicio ordinario contra Añez se definió en una reunión con Arce

Cochabamba, Bolivia

El expresidente Evo Morales reveló este domingo que en una reunión política convocada por el actual mandatario Luis Arce y donde participaron movimientos sociales y la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) coincidieron que Jeanine Añez debía ser juzgada por la vía ordinaria y no por un juicio de responsabilidades.

"En una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce, estaba David Choquehuanca, vicepresidente; Iván Lima, ministro de la Presidencia, Pacto de Unidad, no todos; jefes de bancada de senadores y diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades", afirmó en radio Kawsachum Coca.

Las declaraciones del líder del partido azul surgen después de que la exmandataria fuera condenada a 10 años de presidio por el caso golpe de Estado II el pasado viernes. Morales dijo que con esa condena se corroboró que existió una ruptura del orden constitucional, que ahora debe proceder un nuevo proceso contra Añez por genocidio y delitos de lesa humanidad vía juicio ordinario.

"La sentencia dice que hubo golpe de Estado, ahora corresponde un proceso penal sobre genocidio y delitos de lesa humanidad vía juicio ordinario", aseguró a tiempo de señalar que la sentencia contra Añez sienta un precedente para que "nunca" más haya un golpe de Estado.



También se refirió sobre la intención de llevar el caso de Añez a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"La CIDH tiene que respetar la soberanía jurídica de Bolivia, no son mandones, no son patrones, no son gendarmes para imponer; que defiendan la vía y que respeten la soberanía jurídica de nuestro pueblo", indicó.