Evo sugiere a Trump acudir a Luis Almagro en caso de fraude en las elecciones de EE.UU

El expresidente de Bolivia, Evo Morales opinó en un medio ruso que "duele que lo construido en 14 años haya sido destrozado en un año", en referencia al gobierno de Jeanine Áñez. Por otro lado, hizo un paralelismo entre las elecciones de EE.UU. y los comicios de Bolivia, en los cuales ganó Morales, pero la oposición denunció irregularidades:

"La derecha cuando pierde, acusa de fraude", enfatizó y remarcó el comentario con una ironía que esgrimió en forma de consejo: "Si hay fraude, Donald Trump debe acudir a Luis Almagro".

El expresidente dijo que los resultados del país norteamericano no afectan a la sociedad boliviana: "no cambia nada" si gana Joe Biden o Trump. En su consideración, dentro de EE.UU. no gobierna el pueblo, "gobiernan las transnacionales y el capitalismo". Así, la única diferencia entre los candidatos, según Morales, es que el republicano "es más racista".

De cara a la futura administración de Arce, el referente aymara remarcó que uno de los planes será reactivar "todas las construcciones de tantas obras paralizadas". También se pretende "inyectar bonos y recursos para enfrentar la crisis económica que dejó el Gobierno de facto".

Uno de los grandes temores del progresismo regional es que se repita en Bolivia lo sucedido con Lenín Moreno en Ecuador, quien provenía del correísmo, pero finalmente rompió su alianza de base y aplicó políticas sociales y económicas contrarias.

Morales negó que su aliado traicione al Movimiento al Socialismo (MAS): "Arce tiene mucho compromiso con el pueblo", enfatizó.