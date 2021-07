Ex militar River Covarrubias, fue apuñalado en Chonchocoro

Cargando...

La Paz, Bolivia

El ex militar River Covarrubias, sentenciado por violación y acusado de colaborar a Evo Morales en el caso Noemí, fue herido con arma blanca en el interior de la cárcel de Chonchocoro.

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, recibió el reporte del incidente que ocurrió en el Bloque B del penal de máxima seguridad. Covarrubias habría sido atacado por tres privados de libertad con arma blanca y luego fue conducido al Hospital de Clínicas donde fue sometido a una cirugía, ahora su estado de salud es estable.

El ex militar se encuentra estable, pero delicado de salud debido a que se comprometió una parte orgánica del cuerpo. Convocaron a la fuerza anticrimen para que se investigue el caso.

Covarrubias fue recapturado en septiembre de 2020. Se informó que tenía una sentencia en Yacuiba de 15 años de cárcel por violación contra una adolescente. El Gobierno transitorio también lo acusó de facilitar la salida del país de Noemí M., presunta pareja entonces de Evo Morales. Anteriormente ya estuvo en la cárcel acusado de complicidad en asesinato.

Limpias dijo que Covarrubias no tiene problemas en la cárcel y que ha colaborado con obras. Presume que el ataque fue por privados a los que no les gusta que “otros hagan las cosas bien”. Añadió que se ha descartado los delitos endilgados al ex militar y que “está esperando una resolución del tribunal nada más para obtener su libertad”.