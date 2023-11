Exministro de Hidrocarburos y expresidente de YPFB condenados a 8 años por paralización de Planta de urea

Cargando...

Bolivia

El exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora Castedo, y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz Montenegro, fueron condenados a 8 años de prisión. Ambos funcionarios, que sirvieron durante la administración de Jeanine Añez, deberán cumplir su sentencia en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz.

La condena fue dictada en un juzgado de Ivirgarzama, Cochabamba, donde se les acusó, junto con otras cuatro exautoridades, de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

De acuerdo con las investigaciones, Zamora y Soliz fueron responsables de la paralización de la planta sin ningún criterio técnico. Como resultado, una de las turbinas, calderos y otros equipos sufrieron daños, y su reposición requirió una inversión superior a los $us 400 millones. Esto no incluye las pérdidas económicas de la planta, que en septiembre batió récord de producción y generó $us 22,8 millones, según reportó ABI.

Junto a ellos, también fueron sentenciados: Jorge Blancourt Calvo, Oscar Boutier Hurtado, Carlos Vilar Gutiérrez a ocho años de presidio a cumplirse en el recinto penitenciario de El Abra; e Ivert Oliva Soria a cinco años y cuatro meses en el mismo recinto carcelario.

Este caso se abrió a principios de 2022 y fue impulsado por las actuales autoridades del Ministerio de Hidrocarburos. En total, seis personas fueron investigadas, las cuatro restantes: Jorge Blancourt Calvo, Oscar Boutier Hurtado, Carlos Vilar Gutiérrez a ocho años de presidio a cumplirse en el recinto penitenciario de El Abra; e Ivert Oliva Soria a cinco años y cuatro meses en el mismo recinto carcelario.