Exviceministra que denunció hechos de corrupción, tiene detención domiciliaria y no puede salir a trabajar

La Paz

La exautoridad estuvo dos meses en el cargo, según afirmó le otorgaron la privación de su libertad, tras denunciar actos de corrupción en el Ministerio de Educación el año 2020, la señora Yola Mamani Callisaya pide ayuda a la población ya que podrían ser echados de la casa donde vive junto a sus hijos, tras tener detención domiciliaria está impedida de poder salir a trabajar, por lo que debe la suma de 4.900 bolivianos de alquiler.

Según la exviceministra a ella le invitaron a participar en el cargo, tras su detención domiciliaria no cuenta con recursos económicos, debido a que le prohibieron las salidas laborales.

“A veces sin comer estamos, mi hijo este año sale bachiller no tengo ni para comprar su traje, porque con la detención domiciliaria no puedo salir a trabajar, no puedo hacer nada”, aseveró Mamani.