Familia de Ariel aún espera sus restos y el asesino se burló al escuchar la condena

Cochabamba, Bolivia

En octubre de 2020, el joven arquitecto Ariel Rodríguez fue asesinado y descuartizado luego de salir de su casa para tener una reunión de trabajo.

Este miércoles, a casi dos años del crimen, llegó la sentencia y los dos principales acusados por el asesinato, Edwin Carata y Brayan Quispe, fueron condenados a 30 años de prisión.

La familia de la víctima, entre lágrimas, aseguró que se hizo justicia. Edwin estará en la cárcel de máxima seguridad de El Abra y Brayan irá a la cárcel de San Sebastián Varones.

"Agradezco a la juez que se ha dado la sentencia máxima, que es lo que yo estaba pidiendo, la pena máxima, que él se quede ahí. Eso pido, que pase los 30 años ahí, es lo único que pedía y ahora gracias a Dios se ha cumplido ", comentó la viuda de Ariel, Mayumi Luizaga, quien al encontrarse con Carata en los pasillos del Juzgado no pude contener la rabia y le jaló de la cabeza.

Ahora lo único que quieren es darle cristiana sepultura a Ariel, denuncian que sus restos aún no les fueron entregados.

"Ese maleante, Edwin Carata, le ha matado a mi hijo, le ha descuartizado, todo le hizo. Hasta ahora no he enterrado a mi hijo, no puedo ni ir al Cementerio a llorarle, ¿a qué voy a ir?, ¿donde están sus restos?", cuestionó la madre de Ariel, Carmen Orellana, quien junto a su esposo llegaron desde Arani para escuchar la sentencia.