Fernando Menacho renuncia como secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación cruceña

Santa Cruz - Bolivia

Luis Fernando Menacho presentó su renuncia como secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, cargo que lo ocupó desde que el inicio de gestión del actual gobernador Luis Fernando Camacho.

"Esta decisión que tomo es porque hubo algunos problemas, decisiones que muchas veces no se la evalúa, pero a mí no me gusta trabajar así. Yo tengo una línea a seguir y la voy a mantener", dijo Menacho en entrevista con Notivisión la tarde de este viernes.

El exsecretario aseguró que su renuncia es irrevocable y que ya fue aceptada por la primera autoridad departamental, del cual indicó que no habla con él desde.

En la Gobernación cruceña se tomó la decisión de cesar en el cargo al director del Centro de Investigación Agrícola Tropical y al Asesor Jurídico de esta secretaría.

Dicha decisión fue determinante para que Fernando Menacho exprese su molesta y presente su renuncia. "Por lo menos la consulta se debió hacer, simplemente tomaron las decisiones sin consultar y eso quiere que la opinión no vale, entonces adelante", indicó.

Luis Fernando Menacho estuvo en el cargo un año y dos meses y fue pieza clave en la gestión de Camacho para negociar varios conflictos del departamento, como los bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas.