Fiscalía realiza rastreo de teléfonos y cámaras de seguridad tras atraco en Buena Vista

El Ministerio Público inició una serie de investigaciones para dar con los responsables de un robo agravado ocurrido el pasado viernes en la comunidad de Las Delicias, en Buena Vista. Según el fiscal asignado al caso, Ronald Vargas, los delincuentes se llevaron una camioneta, dos teléfonos móviles, una computadora, una motosierra, una escopeta y 1.800 bolivianos, a pesar de que su objetivo inicial era sustraer objetos de mayor valor, como joyas y más dinero.

El atraco se produjo alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando dos sujetos en una motocicleta se aproximaron a la vivienda. Fingiendo tener un problema mecánico, engañaron al dueño de casa para que saliera a ayudarlos. Una vez afuera, lo encañonaron con una escopeta y lo obligaron a entrar. Dentro del domicilio, los asaltantes maniataron al hombre y a su hija de 19 años con precintos de seguridad.

“Lo que solicitaban era se ponga a vista joyas y dinero, pero no encontraron aquellos objetos”, explicó el fiscal Vargas. Sin embargo, en el asalto se llevaron varios objetos de valor, entre ellos una camioneta Toyota Hilux, que es el artículo de mayor valor.

Según las víctimas, los delincuentes no tenían acento particular y se cubrían con camisas de manga larga, lo que no permitió identificar tatuajes o señas distintivas.

Para avanzar en la investigación, la Fiscalía está realizando el rastreo de los dos teléfonos móviles robados, además está desdoblando las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares aledaños y de las trancas que conectan el municipio de Buena Vista con la ciudad de Santa Cruz y otros municipios.

“Entiendo que por la modalidad que se ha ejercido en este hecho los sujetos ya tenían marcado este lugar, ya tenían conocimiento del desenvolvimiento que las víctimas desarrollaban en su inmueble”, señaló el fiscal, sugiriendo que el crimen fue planeado.

Mira la programación en Red Uno Play