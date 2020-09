FOTOS: Belinda ha sabido marcar muy bien a sus parejas

Cargando...

Belinda y Christian Nodal han causado gran sensación con los tatuajes con los que sellaron su amor y es que muchos no creían que los cantantes fueran tan en serio con su relación. Y si bien han recibido algunas burlas lo cierto es que la pareja se ve sumamente enamorada.

Pero el actual novio de Belinda no es el único en el que ha dejado marca la intérprete de “Luz sin gravedad”, pues algunas de sus ex parejas también decidieron tatuarse en honor a Beli.

Aquí te dejamos las obras de arte que decidieron impregnar en su piel.



Criss Angel



El ilusionista y la cantante no terminaron nada bien. Al final de su relación él la catalogó como una oportunista e interesada y así demostró que no guardaba un buen recuerdo de ella. Sin embargo hubo un tiempo en el que su amor era tan grande que hasta se tatuó “Beli” en el pecho. El delicado tatuaje consistía de unas hermosas letras cursivas colocadas justo en su pectoral izquierdo, algo que sin duda Beli apreció mucho.

Lupillo Rivera



El hermano de Jenni Rivera también se enamoró de la cantante y decidió tatuarse su rostro en su brazo. Su relación fue un poco más discreta que la de ella con Nodal, sin embargo poco a poco los detalles fueron saliendo a la luz e incluso la misma Mayeli Alonso reveló que la cantante hasta conoció a sus hijos. Lupillo ha dicho que no tiene intensión de quitárselo a menos que una nueva pareja se lo pida.

"Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y que me lo pida que me lo quite pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto", dijo.

Christian Nodal, su actual novio



Pero obviamente su actual pareja tenía que superar a los pasados pues a él no le bastó con tatuarse “Beli” en la oreja, también se hizo un arco y el número “4” en la mano y se colocó sus ojos en el pecho. La obra de arte causó sensación debido a los precisos detalles. Beli en esta ocasión también decidió tatuarse y se colocó las iniciales “CN” así como también un corazón flechado en su mano derecha.

Si bien Nodal llevó a Belinda a tatuarse por él, ya muchos internautas piensan que la cantante no es nada tonta, ya que si llegara a terminar con Christian, simplemente pintaría el corazón totalmente de rojo, ocultando de esta manera las iniciales.