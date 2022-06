Free Fire: ¿Una peligrosa adicción? ¿Qué efecto causa en menores de edad?

Cargando...

Bolivia

La realidad se trasladó hasta el mundo virtual, debido al cambio abrupto ocasionado por la pandemia del Covid-19, donde parte de esta transformación fue el acceso a Internet, y los juegos online como el popular Free Fire, además la modificación de las conexiones entre las personas se reflejaba a través de una pantalla.

Los niños, por ejemplo, se han vuelto hoy en día parte de este fenómeno virtual y pertenecen de igual manera al mundo cibernético, sin medir algunos de los peligros que pueden encontrarse en esta experiencia online.

Free Fire se define como un juego de acción y aventura que está de moda en la realidad boliviana, pero desde que se dio a conocer su popularidad, creó cierta preocupación en padres de familia y autoridades de Bolivia, debido al incremento de hechos policiales, que derivó en captaciones y desapariciones de niños, niñas y adolescentes en su mayoría.

Este videojuego fue catalogado por crear adicción, además se desveló que tiene serias consecuencias, como los casos que se han registrado en el país, donde algunos adolescentes han sido víctimas de trata y tráfico de personas, otros fueron inducidos al robo y hasta al suicidio, a raíz de estos hechos surge la interrogante ¿estamos frente a una peligrosa adicción?

Acceso libre al mundo online para niños, niñas y adolescentes

El retorno de las actividades escolares de manera presencial, se postergó durante los dos años que duró el estricto confinamiento en Bolivia, por eso padres de familia tuvieron que buscar alternativas que fueran de la mano con el continuo aprendizaje de sus hijos. La compra de smartphones y computadoras inteligentes fueron las herramientas que permitieron a los niños navegar a través de Internet, como un medio para continuar con su educación.

Línea de tiempo de Free Fire en Bolivia

La libertad de acceder a los espacios online en Internet, despertó la curiosidad de menores de edad por el mundo de los videojuegos, como es natural, pero desafortunadamente en Bolivia, al igual que el resto del mundo, este videojuego no es preferido solamente por niños, los adultos también lo juegan. Esta nueva realidad fue creando conductas de aislamiento, debido a que los padres aseguran que sus hijos prefieren estar enfocados en la ‘partida’, que pasar un momento de conexión familiar.

A través de la experiencia paternal, la mayor queja sobre la inserción de este juego en la vida de niños, niñas y adolescentes, deriva en conductas agresivas que se fueron presentando como un común denominador entre los usuarios, además de manifestarse en el colegio las llamadas de atención por parte del directorio académico, discusiones con docentes, golpes a compañeros y un evidente riesgo de expulsión de las unidades educativas.

Uno de los hechos que en definitiva ha creado preocupación entre los padres es que, este adictivo videojuego se ha convertido en una herramienta estratégica usada por bandas delincuenciales, ya que a través de la socialización en Free Fire se logra la captación de menores de edad. En Bolivia, por ejemplo, se han reportado más de tres decenas de desapariciones de niños, niñas y adolescentes, que tienen como principal implicado a este polémico videojuego.

Free Fire en Bolivia: menores de edad son 'captados' a través de este juego

El mes de agosto de 2021, la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), dio a conocer que se habría registrado el segundo caso en la ciudad de El Alto, donde una menor de 15 años fue captada a través del videojuego Free Fire, la cual conoció amistades que la indujeron a abandonar su hogar.

Meses después se conoció otro peculiar caso, donde los progenitores se movilizaron denunciando la desaparición de su hijo de 13 años, Gedeón R., quien salió de su casa el 2 de octubre de 2021, portando su bicicleta y algunos objetos de valor sin retorno alguno. La familia del menor aseguraba que fue captado por ese videojuego, ya que habrían sido testigos de cambios radicales que presentó el adolescente después de jugar en la red.

Testimonio de familiar de un niño captado por free fire

Tras una semana de su desaparición y arduo trabajo en el rastreo de sus redes sociales, se confirmó que el menor de 13 años, fue captado por extranjeros y se encontraba en Ecuador, Pero ¿Cómo se trasladó de Bolivia a Ecuador?

“Al parecer el niño tiene familiares en Perú, y conocía bien Desaguadero, por ello burló los controles debido a que la frontera es amplia y sabia como burlarla. Gedeón pasó por Desaguadero, viaja a Puno, Cuzco, Arequipa y luego viaja a Lima, pasa por Cancas y luego Tumbes que es paso fronterizo con Ecuador y llega a El Oro, Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha y posteriormente a Quito. Es decir, Gedeón hizo todo este recorrido solo”, detalló el teniente René Rodríguez de la División Trata y Tráfico de Personas La Paz.

Simultáneamente a este caso, existía la denuncia de otros, como la desaparición de una menor de 15 años, quien salió de su hogar en el departamento de Cochabamba y fue hallada días después en La Paz, en este caso la policía confirmó que la adolescente fue captada por un sujeto mayor de edad con el que sostuvo una relación virtual amorosa, quien la convenció de escapar juntos.

“Afortunadamente hemos podido localizar a la menor que ha sido reportada como desaparecida en la ciudad de Cochabamba, en este momento se encuentra acompañada por la madre de un sujeto quien le habría captado por redes sociales, desconocemos el paradero de la persona que intentó captarla”, manifestó el mayor Dony Negrón, jefe de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La madre de la menor reportada como desaparecida, afirmó que ella observó mensajes a través de Free Fire enviados del sujeto a la menor, por lo que reprendió a su hija, sin embargo, afirmó que desconoce de donde obtuvo los recursos para trasladarse de Cochabamba a La Paz.

En el mes de diciembre de 2021, El comandante Nacional de la Policía, general Jhonny Aguilera, informó de la aprehensión de un sujeto de 24 años, quien captaba a menores de edad a través de este popular videojuego, con el fin de mantener relaciones sexuales, a cambio de ofrecer los atractivos “diamantes”, la moneda virtual utilizada para llegar a ganar fácilmente las batallas de Free Fire y escalar posiciones.

“La Policía Boliviana ha logrado la aprehensión de un individuo identificado como Luis Felipe R.Z., este es un sujeto de 24 años, ha logrado generar actividades de orden sexual con tres personas menores de edad. Lo hizo a través de una cobertura como entregando mediante el juego Free Fire diamantes”, manifestó Aguilera.

Otro de los casos, involucra a una menor de 13 años identificada como Dulce Camila Q. M., que fue reportada como desaparecida por segunda vez, según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, en una primera instancia la menor fue hallada en el departamento de Cochabamba, cuando su lugar de residencia era la urbe alteña. A raíz de este caso, la policía inició la búsqueda del sujeto que la habría captado por Free Fire, y la indujo a trasladarse a otro departamento.

Como estos muchos casos fueron registrados, uno de los más recientes en mayo de 2022 fue la investigación a una organización criminal que trasladaba a niñas y mujeres de Bolivia a Perú. El caso fue informado por el subdirector de la Felcc, coronel Juan José Donaire, quien afirmó que esta organización criminal trasladaba a mujeres y menores de edad sin ningún tipo de documentación hasta Perú. La investigación surgió el 26 de abril tras el hallazgo de una menor de 11 años de nacionalidad boliviana, que se encontraba en el vecino país, captada de igual manera por Free Fire.

Coronel Juan José Donaire Subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz

En la zona Bella Vista de la ciudad de La Paz, la menor de 11 años perdió contacto con sus familiares, luego de ser captada por personas de nacionalidad peruana a través de plataformas virtuales. El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo aseguró que la niña tenía acceso ilimitado a redes sociales como Facebook, Tik Tok y Free Fire.

Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno:

Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno

En el mes de mayo se encontró en Bolivia a un adolescente reportado como desaparecido en Perú; la policía de ese país mantenía la hipótesis de que el menor fue captado por Free Fire. Tras la investigación se logró determinar que el adolescente se encontraba en compañía de una menor de 13 años, con quien mantuvo una relación sentimental de manera virtual después de conocerse por el videojuego de moda.

Los padres de la menor al enterarse que su hija de 13 años faltó al colegio para sostener encuentros con el adolescente de 16, proveniente de Perú pidió a la policía que la menor sea evaluada física y psicológicamente, además solicitaron que el mismo sea imputado por el delito de Trata y Tráfico de personas.

“En todo caso, los padres de ambos menores, se encuentran preocupados ya que en su interpretación aseguran que ella podía haber sido objeto de algún traslado hacía el Perú. En lo que se refiere a los padres del adolescente de 16 años del mismo modo manifiesta una preocupación en razón de que él no concluyó sus estudios en Puno”, manifestó el subcomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Juan José Donaire, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda.

Lo que debes saber del videojuego 'Free Fire'

El juego fue creado en Singapur el 12 de diciembre de 2017 y fue lanzado en febrero de 2018, según el centro de ayuda del mismo, el cual tiene como objetivo sobrevivir virtualmente durante 10 minutos en una batalla contra otros usuarios, sin embargo, un descuido te puede causar la muerte en menos de ese tiempo.

Datos de free fire

Dos años después de su lanzamiento oficial, Free Fire superó los 100 millones de usuarios diarios, número que hasta la fecha marca su popularidad, sobre todo en Latinoamérica. De acuerdo al investigador Fabricio Camacho tras una exhaustiva indagación que duró alrededor de cinco meses, reveló que en Bolivia existen alrededor de 4,2 millones de usuarios activos diariamente, llegando a la conclusión de que todos los jugadores tienen acceso a teléfonos móviles de manera directa e indirecta. La investigación, además, mostró que cada usuario activo adquirió hábitos culturales.

“Los niños y niñas cada vez crecen con esa cultura. En un futuro tres cuartas partes de la población se virtualizará. El internet satelital ocasiona que cada vez haya más personas con acceso a internet y los más jóvenes son los que mejor se adaptan a eso”, recalcó Camacho.

Visto de esta forma, la competencia generada en este videojuego contra otros usuarios atrapa al jugador hasta ganar la batalla, pero para hacerlo más entretenido visualmente, atractivo y llamativo, Free Fire te da la opción de sumar elementos que pueden caracterizar y distinguir a tu personaje principal del resto o tener armas de mejor rendimiento, además existen usuarios que invierten monetariamente con la compra de los “diamantes”.

¿Qué es un Gamer?

En el mundo de los videojuegos existen usuarios que convierten este pasatiempo en un estilo de vida. Los denominados “gamers”, en otros países, por ejemplo, se han convertido en potencias importantes debido al paso del tiempo y avance de sus generaciones, ya que hace más de 50 años se creó la primera consola de videojuegos, pero para ese entonces no se creía que este podría generar dinero ya que la única función era entretener y divertir a sus usuarios.

Para el “gamer”, los videojuegos representan un refugio, “nos sentimos bien, vivimos aventuras virtuales y convivimos con personas reales”, expresan muchos jugadores. En Bolivia también existen muchos ejemplos de creadores de contenido y varias plataformas de streaming (Transmisión en directo) que facilitan la obtención de ingresos económicos y han hecho de esto su estilo de vida.

En lo esencial, se puede reconocer que este estilo de vida en Bolivia no se destaca como una carrera profesional como en otros países, a pesar del gran talento que puedan tener los “gamers” bolivianos. Bajo otra mirada, existe la diferencia entre dedicarse profesionalmente a jugar videojuegos y terminar con síntomas de adicción claros, a causa de jugar un videojuego.

Es así que, el uso abusivo y excesivo puede perjudicar tanto al usuario como a su entorno, pero el “gamer” boliviano Juan Martín Seigelschifer asegura que todo depende del criterio y la forma en la que pueden ver el videojuego.

“Un juego no define al jugador, (…) mi madre supo lidiar y encaminarme a cómo ver el juego para adultos yo teniendo 15 años (en ese entonces). Es muy importante también como padres encaminar y hacer entender al hijo que es un juego, porque sólo es un juego, como todo en la vida te puede ayudar a crecer como también te puede destruir”, manifestó el gamer boliviano.

Diamantes virtuales, la adicción de menores

Por otro lado, la adicción que manifiestan los niños por este videojuego, muchas veces hace que su realidad se vea comprometida y se confundan entre “lo correcto” y “lo incorrecto”. El hurto por ejemplo es una señal de que el juego pasó de ser entretenido a adictivo, ya que se está formando un mal hábito de éste.

En Bolivia, se han denunciado casos de menores de edad que han escapado después de haber hurtado en sus hogares dinero de sus familiares, para comprar la moneda virtual “diamantes” de Free Fire, donde familiares se han alarmado por esta situación y han pensado que sus hijos han sido engañados por terceros mediante amenazas y extorsión. La madre de uno de estos casos pidió a las autoridades que controlen este tipo de establecimientos, donde ayudan a los menores de edad a concretar este tipo de compras, sin ninguna supervisión.

También se conoció el caso de un niño de 11 años que robó 6 mil dólares de sus padres, todo con el objetivo de comprar “diamantes” para jugar Free Fire, donde un hombre fue aprehendido ya que se presumió que éste indujo al menor a cometer el robo.

“Generaba manipulación y amenazas para que esta persona continúe llevando más dinero sustraído de sus progenitores, el caso todavía está en investigación”, señaló el jefe de la Unidad de Trata y Tráfico de Personas, Boris Gutiérrez.

En junio de 2019, un niño de 11 años huyó de su casa con 10 mil bolivianos, que le pertenecían a su hermana. Se ausentó por una semana, tiempo en el que gastó el dinero en alojamientos, en comida para él y sus amigos, pero principalmente en juegos en línea, no era la primera vez que hacía algo así, el juego para él ya era una adicción.

Casi un año después, en Sucre, un niño de 10 años robó 1.300 bolivianos a su abuelo para comprar diamantes y jugar este polémico videojuego.

En 2021, en distintos meses y ciudades, cuatro niñas y niños de entre 11 y 14 años dejaron sus hogares incitados por terceros que los contactaron por Free Fire, según los antecedentes policiales reportados.

Este 2022, los casos se hicieron tan comunes que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del departamento de Cochabamba, lanzó una alerta por las constantes notificaciones de adolescentes, entre 11 y 17 años, que robaban el dinero de sus padres para invertir en juegos. Hace menos de un mes, Santa cruz reportó a un niño que robó 8.000 bolivianos con el mismo fin.

En consecuencia, existen casos a nivel internacional que también han tenido víctimas influenciadas, tanto por la música del videojuego como el contenido de éste, que han tenido desenlaces alarmantes. La historia de un niño de 11 años de nacionalidad peruana, que se ahorcó porque sus padres no lo dejaron jugar Free Fire, conmocionó y preocupó a toda la República del Perú.

Es así que, en Cerro del Carmen, en Guayaquil – Ecuador se registró el mismo hecho con un menor de 15 años, cuyos padres aseguraron que nunca midieron el peligro que había a través del teléfono, contando que cuando comenzó la pandemia del Covid-19, su hijo pasaba horas frente al celular planeando las batallas mientras que las señales de adicción por el juego estaban asomando cuando dormía, ya que gritaba con normalidad “mátalo, mátalo. Yo le doy en la cabeza”, pero “como era juego no le presté ningún asunto”, contó el progenitor.

Síntomas de una adicción

El especialista en redes, Mariano Cabrera, explicó en una entrevista con el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, que existe una realidad en Internet que somete a los usuarios a contenidos diversos que pueden llegar a interpretarse erróneamente si llega a manos equivocadas y personas emocionalmente inestables.

“Lo primero que tenemos que entender hoy en día, es que Internet ya no es solamente una herramienta de conexión. Hoy Internet es la vía para muchos chicos, el simple hecho de estar expuestos a las redes sociales, ver cuerpos perfectos, caras perfectas, mundos perfectos, les ocasionará depresión (a los niños y adultos) ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres? Yo creo que el diálogo es la base de todo, el mundo se ha agitado un poco más, entonces tenemos que volver a esa etapa de diálogo y hablar con los chicos porque hoy no están expuestos, están sobreexpuestos a Internet”, aclaró Cabrera.

Al mismo tiempo dejó una pauta para que los padres puedan reconocer si sus hijos han desarrollado algún tipo de adicción hacia los videojuegos, los cuales dependerán en gran medida del grado de adicción y la personalidad de cada individuo.

Infografía de los síntomas de adicción de menores de edad en videojuegos

La importancia del rol de los padres.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, tanto en Bolivia como en países vecinos, el psicopedagogo Álvaro Puente, compartió su punto de vista en una conversación con Desirée Durán en El Mañanero, sobre este particular caso.

“Se habla mucho esto de cómo cuidarlos (a los hijos), cómo defenderlos de las redes, de las canciones, y yo creo que el problema no es ese (…) Los papás no debemos “protegerlos” de ese “mundo maldito” que nos rodea, si no de PREPARARLOS para ese mundo”, aseguró Puente.

Durante esta conversación, el especialista no dudó en recomendar también el tiempo que los padres de familia deben tener para poder enseñar a los niños a soportar el peligro, defenderse de todo y no sobreprotegerlos ocultando lo evidente.

El pasado martes 17 de mayo de 2022, un niño de 12 años de edad, se cayó del segundo piso de su colegio ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mientras era la hora del recreo. El paramédico que acompañó al estudiante de 12 años en la ambulancia relató su escalofriante experiencia en esos cincos minutos que duró el trayecto hasta la clínica.

"El niño no lloraba, ni se quejaba de dolor, solo hablaba de muerte (…) Me quedé frío cuando lo escuché cantar (mátame, llévame, quiero morir), el niño quería suicidarse, en ese momento pudimos averiguar con la directora de la unidad educativa que el menor ya presentó anteriormente tendencias suicidas y que su madre tenía conocimiento de esto”, dijo Jim Nagera Justiniano, mayor paramédico.

También manifestó que el menor de edad pasaba mucho tiempo jugando Free Fire y escuchando canciones de anime, “la canción que cantaba precisamente induce al suicidio", lamentó el paramédico, quien se quedó con la imagen del rostro del menor mostrando una profunda tristeza.

Sin embargo, el caso que se manejaba como un accidente dio un giro tras revelarse el video que el paramédico registró para garantizar el estado del paciente, donde el niño reconocía mediante la canción sus intenciones de morir. A raíz de este material entregado por los paramédicos, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Defensoría de la Niñez llegaron hasta el Hospital de Niños.

La falta de diálogo entre padres e hijos puede terminar en posibles aislamientos donde ambas partes quedan afectadas, pero cuando existe una comunicación fluida con los niños que siguen en la etapa de desarrollo personal, las inseguridades del menor disminuyen. Así se refiere al tema Álvaro Puente:

Álvaro Puente, psicopedagogo

El papel de los padres no es vigilar y perseguir a los niños a medida que se van prohibiendo las cosas, porque genera curiosidad en ellos comenta el especialista, sino el de ser su cómplice en la vida, para que los hijos se refugien y compartan lo bello como lo triste con sus padres, que están para guiarlos y mostrarles que existen tristezas que biológicamente sanan a medida que el tiempo pasa.