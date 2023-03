"Fue algo del momento", dijo el estudiante que tuvo relaciones sexuales en la Uagrm

El estudiante de Universidad Gabriel René Moreno (Uagrm) captado teniendo relaciones sexuales en el Centro Interno de la carrera de Ingeniería Electromecánica, manifestó que "fue algo del momento, estoy apenado, pido disculpas a las autoridades y a los estudiantes".

El involucrado en el obsceno video, relató que ese día le confiaron las llaves de la sala para que la cierre, puesto que tomarían medidas a los sillones que mandarían a tapizar. Sin embargo, usó los ambientes universitarios para sostener relaciones íntimas con una mujer. Consciente de su accionar, señaló que se someterá al Tribunal de Justicia de la Uagrm donde decidirán el tipo de sanción que se le aplicará.

Las sanciones que se podrían aplicar a estas personas son: una amonestación por escrito, la suspensión de la matrícula de seis meses a tres años o la expulsión definitiva de la universidad.

El asesor legal de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Jaime Saldías, afirmó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que este hecho no sería actual sino del 2021.