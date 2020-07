Funerarias se declaran en emergencia ante la acumulación de cadáveres

Cochabamba, Bolivia

La situación es crítica para la Asociación Privada de Funerarias de Cochabamba (Apfunec), que se declaró en emergencia ante la acumulación de fallecidos sin enterrar por coronavirus y piden a las autoridades resolver el problema.

"Las autoridades hablan alegremente indicando que todo está bien, que todo está normal, incluso dijeron que hay 136 nichos, cuando llegamos al lugar no había ni un nicho", informó el presidente de la asociación, Juan Carlos Orellana.

Orellana cuestionó al subalcalde de la comuna Adela Zamudio, quien declaró que había 136 nichos disponibles desmintiendo las denuncias de Apfunec. En una visita conjunta al cementerio, se evidenció lo contrario.

“A las autoridades les digo, que no hagan declaraciones que no tengan coherencia, si nos van a mentir nuevamente sólo por salvar su pellejo (…), llevaremos un cuerpo a la casa de la autoridad que hable cosas que no es correcto. Esa gente está sufriendo, está teniendo incluso problemas por la susceptibilidad de la gente”, aseveró.