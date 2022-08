Gerente de Semapa: "Se está politizando el tema de las tarifas del agua"

Cochabamba, Bolivia

El debate por la nueva estructura tarifaria del agua en Cochabamba -que fue suspendida en su aplicación- continúa mientras los cochabambinos aún no reciben una explicación concreta sobre el tema.

Tras las declaraciones de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), que aseguraron que la Alcaldía de Cochabamba no se manifestó ante la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) por la estructura tarifaria del agua, desde Semapa aseguran que se está politizando el tema.

"Me da vergüenza ajena el asambleísta (Juan Carlos) Irahola porque no tiene el conocimiento de las normativas que debería. Cuando se presenta una propuesta a la AAPS no es con un mínimo y un máximo, sino algo concreto que tiene que ser analizado y desarrollado por la AAPS, tiene que ver cuáles son los pros y contras, es todo un análisis que hace. Tenemos un resumen de casi 80 hojas, donde se explica los motivos de porqué se tiene que implementar", afirmó Luis Prudencio, gerente de Semapa.