Gobernadora Esther Soria expresó su apoyo a Eva Copa

Cochabamba, Bolivia

La Gobernadora Esther Soria dio su apoyo a Eva Copa en su postulación como candidata a la Alcaldía de El Alto por la agrupación política "Jallalla La Paz", luego de alejarse del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Soria dijo desconocer los motivos por los cuales Copa no fue elegida, pero lamento que exista un patriarcado y machismo dentro del instrumento político. “Es un sistema que está enraizado, no sólo en el MAS, también en otros partidos políticos”.

La Gobernadora remarcó que pese a todo ella mantiene su ideología de izquierda, espera que la mentalidad donde la mujer no es tomada en cuenta vaya cambiando.

“Mi persona fue eliminada por un varón, ganó un varón en la preselección de candidatos. Agradezco el apoyo de varias organizaciones sociales (…) Seguiremos trabajando hasta que se termine la gestión, no se tomó en cuenta mi carpeta, pero seguiremos”, añadió.

Contó que incluso muchos dirigentes la acusaron de haberse aliado con la ex presidenta Jenine Áñez.

“Pasé muchas cosas ejerciendo mi cargo, sufrí violencia política, por parte de la oposición e incluso dentro de mi propio partido, pero seguiré firme (…) Se me iniciaron 11 procesos, no van a encontrar nada, porque no hice nada”, indicó durante entrevista con El Mañanero.