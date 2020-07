Gobernadora Esther Soria espera resultados de pruebas Covid-19

Cochabamba, Bolivia

La Gobernadora Esther Soria, señaló que está a la espera de los resultados de una nueva prueba de coronavirus (Covid-19) realizada, señaló que las personas de su entorno laboral dieron positivo.

En conferencia de prensa contó que su estado de salud es delicado y su ausencia en distintas actividades se debió a que padeció otras dolencias.

“El día de ayer me sacaron la prueba de laboratorio PCR, que está en el Sedes y los resultados van a demorar un par de días. Y hasta que no me entreguen los resultados, está descartado que tengo Covid-19”, manifestó Soria.