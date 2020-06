La Paz, Bolivia

La presidenta Jeanine Áñez, sostuvo una reunión la tarde de este domingo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, para analizar la fecha de las elecciones generales en Bolivia en medio de la pandemia.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Espejo en el que la mandataria estuvo acompañada de los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez, de Salud, Eidy Roca y de Justicia, Álvaro Coímbra.

Al concluir la reunión, ni la Jefa de Estado ni el presidente del TSE brindaron alguna declaración en conjunta, sin embargo, la que sí tuvo un contacto con los equipos de prensa que esperaban en la puerta del Palacio fue la ministra de Salud, Eidy Roca.

Consultada sobre las conclusiones del encuentro, la titular en Salud evitó referirse a la misma aunque aseguró que el Gobierno dio al TSE datos cruciales sobre la pandemia para la evaluación de la fecha de los comicios.

"No puedo dar ninguna información relativa sobre el proceso electoral porque no me corresponde (...) Ayer registramos más de mil casos, y se prevé que en el pico, que estará en la primera quincena de septiembre, estaremos notificando diariamente más de 2.000 casos. Serán más 100.000 casos que presentaremos (hasta el 6 de septiembre)", afirmó.

Roca agregó que "la situación que enfrentaremos de aquí en adelante es muy dura", y recalcó que con las medidas de pandemia, se "ahorró vidas".

El TSE concertó con las fuerzas políticas realizar las elecciones generales el domingo 6 de septiembre. La Presidenta observó que para entonces los contagios de coronavirus alcanzarán su punto más alto.