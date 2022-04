Gobierno dice que el informe de EEUU no defiende los DDHH, defiende a Jeanine Añez

La Paz, Bolivia

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima manifestó que el informe de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), publicado hace unos días, no pretende una defensa de los derechos humanos en el país, sino que de manera muy particular, realiza una defensa de la expresidenta Jeanine Añez.

“Estados Unidos no tiene la condición moral ni la condición jurídica para hacer de juez universal de los derechos humanos”, dijo Lima.

“Esa referencia de 33 veces que hace el informe a la señora Añez muestra una motivación que no es la que caracteriza a los informes de derechos humanos, es un informe sesgado, es un informe que tiene un objetivo, que no es el de la defensa de los derechos humanos, sino plantear situaciones que no corresponden a un informe de esta naturaleza”, manifestó la autoridad.