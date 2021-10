Gobierno interpone denuncia y pide protección de los derechos de la niña embarazada en Santa Cruz

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció este viernes, que se formalizó una denuncia ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, que tiene el objeto de exigir que se brinde la protección absoluta de los derechos fundamentales de la niña de 11 años, que se encuentra embarazada producto de una violación por parte de su abuelastro.

La autoridad afirmó que es necesario dar cumplimiento a las garantías de la niña, y pidió sanción para algunos grupos, quienes según dijo habrían impedido que se dé continuidad a la interrupción del embarazo, agregó que es importante que se reconozca que la víctima es una niña y no una madre.

“Ha sido víctima de un abuso sexual, de una violación y que su niñez le fue arrebatada. Es una niña, no es una madre y no es posible que estos grupos romanticen una violación saliendo con carteles llamando a esta pequeña como 'la niña madre’. Ella no es una madre, es una niña que ha sido violada y que como sociedad, como Estado, familias, tenemos la absoluta responsabilidad de proteger a la familia”, aseveró Prada.