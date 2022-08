Gustavo Aramayo, el boliviano que cumplió su sueño y llegó hasta Alaska en moto

Alaska

Gustavo Aramayo está en Alaska. El joven boliviano llegó hasta el extremo norte del continente americano a bordo de su motocicleta. El sueño nació hace un año y medio; ahora, a pesar de varias dificultades, logró cumplirlo.

"Estamos en Alaska, en la punta del continente americano. Después de todos los percances que uno no quiere que pasen, logramos llegar satisfactoriamente, felices, sobre todo. Cumplimos un sueño y levantamos la tricolor para que todos nos sintamos orgullosos ", dijo Gustavo en entrevista con El Mañanero.

Durante el camino, sufrió un accidente, tuvo problemas en la clavícula, regresó a Bolivia y emprendió el viaje nuevamente.

"El accidente que tuve en El Salvador hasta ahorita no le encuentro una explicación exacta de qué ha pasado. Simplemente, fue un accidente más en la moto y eso que nunca me había pasado antes. Tenía que hacer dos meses de recuperación con la clavícula. Me tomó un mes y tres semanas volver a las rutas por un tema de, más que todo, papeles de estadía legal de la moto en El Salvador", contó.