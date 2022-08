10 artistas que llevan en alto el nombre de Bolivia en el exterior

Cargando...

Bolivia

El talento boliviano es de exportación y así lo demuestran cientos de artistas que han logrado reconocimiento a nivel internacional con sus creaciones.

Desde músicos hasta actores, pasando por productores y compositores, los compatriotas dejan en alto el nombre de Bolivia en el exterior.

En esta nota, hacemos un repaso por los logros de 10 artistas bolivianos, que, a pesar de haber emigrado, no dejan su tricolor.

Milton Cortez, el actor que llegó a Netflix y HBO

El cantautor y actor Milton Cortez nació en Trinidad. Incursionó desde muy temprana edad en la música en la ciudad de Santa Cruz y luego se lanzó a la ciudad de México, donde vive hace más de 20 años.

Entre sus producciones más conocidas están “El río de este amor”, “Como dos enamorados”, “Solo por amarte más”, “Sin lastimar”, “Muy solo”, “Bailarina”, “No me moriré de amor”, “Señor gigante”, “Casanova”, entre otras.

Además, actuó en las telenovelas mexicanas “Laberintos de pasión”, “DKDA Sueños de juventud”, “Salomé”, “Destilando amor”, “Tormenta en el paraíso”, “Paquita la del Barrio” y otras. Fue parte de las películas “Los Andes no creen en Dios”, “Viaje de generación”, “Cristiana”, “La castración” y “Olvidados”. También fue parte de la reconocida serie de Netflix “Narcos México”.Ahora, se alista para el estreno de la película boliviana “Pseudo”, en la que es uno de los protagonistas y que forma parte del catálogo de HBO.

Luis Gamarra, aliado de Unicef y telonero de Sebastián Yatra

El joven cantante y actor Luis Gamarra nació en Santa Cruz y vivió en Estados Unidos, donde llegó a ser finalista en el reality de cantantes, American Idol; luego participó en La Banda, que tenía como entrenadores a Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz. Además, estudió en la reconocida universidad de música contemporánea, Berklee College of Music (Boston) y se graduó en Performance y Negocios de la Música. También creó el proyecto Sonidos Bolivianos, con el que buscó apoyar a otros jóvenes que se profesionalicen en el ámbito artístico y grabó una hermosa versión del Himno Nacional en el Salar de Uyuni.

Este año, lanzó su cuarto disco "Libre".

Ahora, es aliado de Unicef en una campaña por la salud mental, con la cual lanzó el sencillo "De viaje" y un ciclo de conversaciones con el mismo título.

Además, recientemente fue telonero del concierto del colombiano Sebastián Yatra en la ciudad de Santa Cruz.

Rodrigo Rojas, el músico que enamoró a México

Rodrigo Rojas, músico y compositor paceño, radica en la Ciudad de México hace 20 años. Su música se influencia de la trova, el pop y el rock. Ha compartido escenario con Ricardo Montaner, Kalimba, Alberto Plaza, Fernando Delgadillo y Alejandro Filio. En el 2000, lanzó su primer disco "Los cuentos, la vida moderna y tú". Desde ese entonces ha logrado vivir de, por y para la música. Ya tiene ocho discos grabados, siete de ellos producidos en México. El más reciente se titula "Cantarsis" y fue grabado durante el confinamiento de 2020.

Logró la importante beca María Grever para compositores. Ha llegado ha presentarse en el Lunario del Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes de México, llenó el lugar y también grabó un disco en vivo.

Giovanna Rivero, literatura boliviana para el mundo

Giovanna Rivero es una de las escritoras bolivianas más internacionales actualmente, nació en Santa Cruz y radica en EEUU junto a su familia. Es escritora, doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Florida. Fue ganadora del Premio Municipal de Santa Cruz de Literatura de 1997, del Premio de Cuento Franz Tamayo en 2002 y del Premio Cosecha Eñe en 2015.

En 2004 participó del prestigioso programa de escritura Iowa Writing Program, en University of Iowa, USA. En 2006 obtuvo la beca Fulbright Laspau a través de la cual hizo una maestría en Literatura Hispanoamericana en University of Florida, USA. Fue finalista en el Premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía en español publicada.

Escribió libros de cuentos, novelas, ficción para jóvenes, artículos académicos especializados en ciencia ficción, ensayos y crónicas. Entre sus obras destacan "Las camaleonas" (2001), "Contraluna" (2005), "Sangre dulce-Sweet Blood" (2006), "Tukzon, historias colaterales" (2008), "Niñas y detectives" (2009), "Lo más oscuro del bosque" (2015), "98 segundos sin sombra" (2016) y "Para comerte mejor" (2015). Precisamente "98 segundos sin sombra" se convirtió en un largometraje dirigido por el también boliviano Juan Pablo Richter.

Reynaldo Pacheco, del teatro a la pantalla grande con Sandra Bullock

El actor Reynaldo Pacheco nació en la ciudad de La Paz y radica en Los Ángeles, EEUU. Llegó a Estados Unidos con una beca para hacer una licenciatura en francés, dramaturgia y ciencias políticas en la universidad Wabash College, que le permitió luego incursionar en el teatro en lugares como México, Ecuador, Londres y Francia.

Recibió grandes elogios de la crítica por su conmovedor papel en "Nuestra marca es crisis", junto a Sandra Bullock y Billy Bob Thornton; producida por George Clooney y Warner Brothers. Sus créditos anteriores incluyen un papel principal en “Without Men”, junto a Eva Longoria, Kate del Castillo y Judy Reyes. También protagonizó "The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernández" junto al legendario ganador del Premio de la Academia Ernest Borgnine, y tuvo un papel secundario en "Beginners", junto a Ewan McGregor y Christopher Plummer, quien ganó un premio de la Academia por su actuación en esta cinta. También tiene un rol en “Los Leones”, con la estrella internacional Ozuna

También fundó la reconocida H.A.P.A. Hollywood Academy of Performing Arts (Academia de Artes Escénicas de Hollywood) y es co-fundador de la productora sin fines de lucro Changing Stories. También ha incursionado en el mundo de la música. Fue nominado en la categoría de "Mejor actor de reparto" en la 31 versión de los Imagen Awards, por su destacada interpretación en la película "Our Brand is Crisis".

Recientemente filmó la película boliviana "Fuertes". Acaba de estrenar su nuevo proyecto cinematográfico “La Macana”, junto a la cineasta nacional María Mealla.

Claudia Arce, de las pasarelas a Televisa

La chuquisaqueña Claudia Arce Lemaitre es actriz comedia musical, televisión y cine, cantante y compositora. Representó a Bolivia en el Miss Universo el 2009. Fue presentadora de televisión, luego, decidió radicar en México para estudiar actuación. Artista de teatro musical en sus inicios, y graduada del Centro de Educación Artística de Televisa, misma empresa en la que participa de diferentes producciones. Participó de las series "La Rosa de Guadalupe" y "Simón Dice". Su primer personaje en Televisa fue “Médicos” en 2019. Luego, obtuvo uno de los papeles estelares en la telenovela “La desalmada” en la que dio vida a Candela, la villana de la producción.

Ha colaborado con otros artistas en el ámbito musical desde 2019. En 2021 presentò oficialmente proyecto musical a través de un Concierto Live Acoustic con canciones de su autoría. Recientemente estrenó su canción "Vende humo".

Leo Rosas, 'La Voz' de Bolivia en México

El músico cruceño Leo Rosas marcó un hito en la música boliviana al convertirse en el subcampeón del reality “La Voz”, de Tv Azteca. Desde entonces, radica en México, donde realiza presentaciones en diversos escenarios y donde está al frente de la agencia de management Mmusicgroupmexico, junto a la también boliviana Marian Montero.

También lanzó el EP "Amor sin fronteras". Recibió los premios de Mejor Artista en el Extranjero de Bolivia Music Awards y el de Latin Vocal of the year de The Orion Star Awards (Dubai). Recientemente, lanzó su sencillo y videoclip "Prefiero tu recuerdo".

Liliana Colanzi, escribir y editar

Liliana Colanzi es escritora, editora y periodista nacida en Santa Cruz de la Sierra, también vive en Estados Unidos. Estudió Comunicación Social en la UPSA, Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge y es doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Cornell.

Ganó el Premio de Literatura Aura Estrada de 2015, fue finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez en 2017 y ganó el premio Ribera del Duero en 2022. Dirige Dum Dum Editora y entre sus principales obras destacan "Vacaciones permanentes" (2010), "La ola" (2014), "Nuestro mundo muerto" (2016) y "Ustedes brillan en lo oscuro" (2022).

Ignacio Val, en las pantallas de Times Square

Ignacio Val es un artista boliviano radicado en la ciudad de Los Ángeles, California. Lanzó el EP "Si Mañana No Hay Mañana", el cual se lanzó por todo lo alto en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer artista boliviano en llegar a las pantallas de Times Square, uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Nueva York.

Con esta producción el cantautor abrió paso para el desarrollo de su carrera en México, manteniéndose en el gusto del público como uno de los artistas más interesantes de la escena musical independiente actual. Ha compartido escenario con artistas de talla internacional como Enrique Iglesias, Luis Fonsi, David Bisbal, Alejandra Guzmán, y Franco de Vita. Durante estos años ha creado un espacio para su música en el mercado norteamericano, presentándose en varios lugares de renombre como el Teatro Nokia, Latin Grammy, entre otros.

Recientemtente, lanzó el EP “Live From Hollywood” se desprende de un concierto completamente en vivo realizado por el cantautor.

Daniela Cajías, con un Goya en la mano

Daniela Cajías nació en 1981 en La Paz. Inició sus estudios de fotografía en Buenos Aires y luego prosiguió estudios de dirección de fotografía en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba), de donde egresa en 2008. A partir de allí inició su carrera profesional trabajando en diversos proyectos nacionales e internacionales.

Hizo historia al convertirse en la primera mujer en lograr el Premio Goya a mejor dirección de fotografía, por su labor el filme español "Las niñas", de Pilar Palomero. Ese trabajo también la hizo merecedora de otros importantes reconocimientos. También trabajó en "Alcarràs", gran ganadora de la Berlinale de 2022.

Daniela ganó también la Biznaga de Plata a la Mejor Fotografía en el Festival de Málaga y el premio a la Mejor Dirección de Fotografía en los premios Gaudí por "La Niñas". Estos recientes éxitos se unen a otros logrados durante sus años de carrera internacional como "As duas Irenes" (2017), estrenada en la Berlinale y con la que recibe el premio Mayahuel a la Mejor fotografía en el Festival Internacional de Guadalajara , México, o "La Eterna noche de las doce lunas" (2013) también estrenada en Berlín y seleccionada para representar a Colombia en los premios Goya, nominada a los premios Platino y con la que gana el premio a la Mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica.

Desde el 2015 vive en España.