Había un candado en la puerta donde se calcinaron tres niños en Beni

Beni, Trinidad

Tres hermanitos de 11, ocho y dos años fallecieron trágicamente cuando dormían dentro de la humilde choza de madera que fue consumida por las llamas en la zona El Recreo II ubicada en Trinidad, Beni.

El domingo 7 de noviembre de 2021, la madre de los menores salió de su domicilio en horas de la noche donde dejó a sus tres hijos en un cuarto que estaba asegurado con llave y habría dejado encendido un mechero o vela lo que provocó el incendio donde las víctimas perdieron la vida.

El Ministerio Público y la Policía aperturaron la investigación por el delito de triple infanticidio contra la madre de los menores, quien está aprehendida. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en el Beni, Juan Carlos Robles, confirmó que la madre de los niños, Yoselin M. C., de 27 años, “no se encontraba en el lugar al momento de los hechos; posteriormente llegó”.

“Cuando vimos por el canchón, la casa se estaba quemando, corrimos para socorrer, pero, cuando llegamos, ya no se pudo hacer nada, las llamas ya habían envuelto la casa, teníamos la esperanza de que no hubiera nadie porque no se escucharon ni gritos, ni nada. El fuego parece que los cogió durmiendo”, atestiguó la vecina Pura Hurtado, a un medio local.