“Háganme los procesos que quieran, todos los voy a ganar”: Evo desafía a la oposición

El expresidente Evo Morales respondió este miércoles a los cuestionamientos expresados por figuras opositoras con respecto al informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluyó que los hechos de 2019 en Senkata y Sacaba fueron “masacres”.

Morales aseguró que ganará todos los procesos que la oposición le quiera adjudicar en su contra, sobre los hechos violentos.

“Podrán hacer (los procesos), pero no van a encontrar nada, sólo van a perder el tiempo. A mi me han procesado desde 1989, les he ganado todos los procesos, y vengan de donde vengan procesos, vamos a seguir ganando”, aseveró.